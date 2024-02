Palermo, nuovo weekend di controlli ad Alto Impatto: multe e sequestri

L'attività nei luoghi della movida condotta da polizia, carabinieri e finanza

PALERMO – Nuovo weekend di controlli a tappeto delle forze dell’ordine a Palermo nell’ambito dell’attività Alto Impatto condotte da polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell’Asp. L’attività ha interessato una rilevante porzione del territorio con particolare attenzione alle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida: via Spinuzza e note zone nevralgiche della Vucciria, Piazza Caracciolo, Piazza San Domenico.

L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle aree più esposte a fenomeni di degrado ovvero più frequentemente teatro di condotte costituenti reato e contrastanti con le regole di civile convivenza. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita.

Gli operatori, inoltre, sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo dislocati nelle seguenti zone: via Roma, via Fileti, via Cavour, via Valenti, via Pannieri, Vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri, Via Maccheronai e nelle piazze S.Anna e Piazzetta Due Palme.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali. Nel corso dei servizi sono stati effettuati accessi ispettivi in 11 esercizi commerciali che hanno permesso di riscontrare in due di essi irregolarità che condurranno a sanzioni il cui valore complessivo è di 3.000 euro. Con riferimento al primo esercizio sono state rilevate carenze strutturali, nel contesto dell’accesso ispettivo al secondo esercizio sono state rilevate difformità rispetto alla normativa HACCP. In entrambi i casi è stato avviato l’iter sanzionatorio che porterà, nel caso di mancato adeguamento e conformità ai requisiti di legge, a contestazioni, rispettivamente di 2mila euro nel primo caso e mille nel secondo.

Nel corso dei controlli due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale e uno dei due è stato denunciato anche per aver violato la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Anche con riferimento all’ampio perimetro delle zone sottoposte a controllo, presidiato da adeguata “cornice” di Forze dell’Ordine, nel corso di questo week end, sono state complessivamente identificate 538 persone, controllati 169 veicoli ed elevate 41 contestazioni per violazione del Codice della Strada, per un ammontare di oltre 10.000 euro, effettuati inoltre due sequestri e due fermi di motocicli.