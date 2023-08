Palermo, Old Wild West apre sul Cassaro: 40 nuovi posti di lavoro

Il primo punto della catena nel centro storico del capoluogo

PALERMO – Un nuovo ristorante Old Wild West a Palermo, il primo situato nel centro storico dello splendido capoluogo siciliano. Un nuovo investimento frutto della collaborazione di successo tra Cigierre e Rodeo Italia Srl, che porta il rinomato marchio Old Wild West direttamente nella vivace atmosfera del centro cittadino. La partnership tra Cigierre, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, e Rodeo Italia Srl, nota società in campo ristorativo Nazionale, rappresenta un perfetto connubio di esperienze e passioni. Questa apertura rappresenta un importante traguardo per Rodeo Italia, che aggiunge Palermo come quinta città nel suo parco ristoranti nazionale ad accogliere il brand Old Wild West.

Situato nella centralissima via Vittorio Emanuele, il nuovo Old Wild West offrirà un’atmosfera unica, dove l’armonia tra l’ambientazione western e il gusto autentico della cucina steak- house, hamburgeria e tex-mex si fondono per creare un’esperienza unica ed indimenticabile. Con una superficie di 500 mq e un accogliente dehor esterno con 40 posti a sedere, il ristorante sarà un luogo di ritrovo per le famiglie, per i giovani, per le coppie ed amici e colleghi.

Con l’apertura di questo nuovo ristorante, c’è anche una importante ricaduta occupazionale. Sono 40, infatti, i nuovi membri dello staff che inizia questa nuova esperienza da giovedì 31 agosto. Il ristorante di corso Vittorio Emanuele 259-263 sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 24.