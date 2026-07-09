Palermo, oltre venti barche al via della regata dei Cinque Fari

La competizione della Società Canottieri Palermo è giunta alla 12esima edizione

PALERMO – Oltre venti imbarcazioni, equipaggi provenienti da tutta Italia e due autentiche leggende della vela mondiale. Sono questi gli ingredienti della dodicesima edizione della Cinque Fari, la regata offshore di 140 miglia organizzata dalla Società Canottieri Palermo, in programma dall’11 al 13 luglio e valida come una delle 18 prove del Campionato Italiano Offshore.

La manifestazione è stata presentata nel corso della conferenza stampa ospitata dalla Società Canottieri Palermo. Sono intervenuti il presidente della Società Canottieri Palermo, Pasquale Giardina, l’assessore al Turismo del Comune di Palermo, l’Assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Anello, Alessandro Candela, consigliere zonale della VII zona FIV e Oscar Casagrande direttore sportivo del circolo organizzatore.

La partenza sarà data sabato 11 luglio alle ore 12 da Acqua dei Corsari. La flotta affronterà un percorso che toccherà i fari di Ustica, Scoglio Porcelli, San Vito Lo Capo e Capo Gallo, prima dell’arrivo a Mondello previsto tra domenica e lunedì, con tempo massimo alle ore 12:00 di lunedì.

La regata conferma il proprio respiro nazionale con la presenza di equipaggi provenienti, oltre che dalla Sicilia, anche da Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Campania. Tra gli iscritti spicca Anemos II, il Farr 80 di Marco Bono (Società Velica di Barcola e Grignano), con a bordo Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra, e Tommaso Chieffi, uno dei velisti italiani più titolati, con 29 campionati mondiali conquistati e numerose campagne di America’s Cup.

Tra le barche più attese figurano anche Extra 1 di Massimo Barranco, QQ7 di Michele Zucchero, vincitore della Cinque Fari nel 2021, Quattrogatti di Andrea Casini, attuale leader della Classe A del Campionato Italiano Offshore, e Cochina di Piergiorgio Fabbri, l’imbarcazione con il maggior numero di partecipazioni nella storia della manifestazione.

Continua inoltre a crescere la categoria Double Handed, riservata agli equipaggi di due persone. Al via ci saranno sei imbarcazioni, tra cui i neo campioni italiani Joy e Melagodo, reduci dal titolo conquistato proprio nelle acque di Palermo.

“La Cinque Fari è uno degli appuntamenti più importanti della nostra stagione sportiva e rappresenta un patrimonio della Canottieri Palermo. Ogni anno richiama equipaggi di alto livello e contribuisce a promuovere il nostro mare e la città attraverso uno sport che unisce competizione, passione e cultura marinara”, afferma il presidente della Canottieri Palermo, Pasquale Giardina.

“Manifestazioni come la Cinque Fari rappresentano un’importante vetrina per Palermo. La vela è uno straordinario strumento di promozione turistica e valorizza il nostro mare, il territorio e la capacità della città di ospitare eventi sportivi di rilievo nazionale», sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

Con un percorso tra i fari della costa nord-occidentale della Sicilia e un livello tecnico sempre più elevato, la Cinque Fari si conferma uno degli appuntamenti di riferimento della vela offshore italiana e una delle regate più affascinanti del Mediterraneo.