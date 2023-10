Palermo, operaio cade in un dirupo e si procura diverse fratture

È stato trasportato all'ospedale civico dove verrà curato

PALERMO – Un operaio della forestale, di 66 anni, è finito in un dirupo a Monte Cuccio a Palermo. L’operaio stava lavorando con altri colleghi nella zona di Piano Montagna quando, per cause ancora in via di accertamento, è caduto da un muro precipitando per diversi metri nella scarpata sottostante, procurandosi diverse fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre ad escoriazioni in varie parti del corpo.

La zona dove è avvenuto l’incidente è molto impervia. I sanitari del 118 a bordo di un ambulanza sono riusciti a raggiungere l’operaio, ma è difficoltoso trasportarlo nelle trazzere. Per questo motivo si è alzato in volo l’elicottero della polizia di Stato con i tecnici del soccorso alpino. Grazie al verricello hanno raggiunto il ferito che è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo.

Qualche giorno fa un operaio, che era impegnato alla costruzione di un nuovo supermercato a Palermo, è rimasto colpito dal braccio meccanico e ha perso la vita.