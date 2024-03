Palermo, operaio Rap investito alla Cala: ricoverato al Buccheri La Ferla

L'incidente all'altezza del parco della salute

PALERMO – Incidente stradale nella zona del Foro Italico a Palermo all’altezza del parco della salute alla Cala. Un operatore ecologico è stato investito da un’auto. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri dall’impatto. Il parabrezza della vettura è andato in frantumi.

Sotto choc la donna alla guida. I sanitari del 118 hanno soccorso l’operaio e lo hanno trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.

La nota della Rap

Questa mattina intorno alle ore 8 un nostro operatore ecologico è stato travolto da una macchina al foro italico, all’altezza della Cala, mentre attraversava le strisce pedonali. Il dipendente – fa sapere il presidente della RAP Giuseppe Todaro- è stato subito soccorso; in atto è ricoverato con trauma cranico e diverse contusioni all’ Ospedale Buccheri La Ferla in codice giallo. Stiamo monitorando le sue condizioni di salute. Ci spiace per l’accaduto che è avvenuto mentre stava svolgendo il proprio dovere nell’ambito assegnato, con attività di spazzamento e svuotamento dei cestini gettacarte. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato e Polizia Municipale sulla dinamica dell’incidente per capire, tramite anche le acquisizioni delle videocamere presenti nei luoghi, i dettagli di chi, ad alta velocità ha tamponato un’altra macchina che a sua volta ha travolto l’operatore”.