Palermo-Padova, caccia al biglietto: attesa per la vendita libera

PALERMO – E’ caccia al biglietto per i tifosi rosanero che vogliono assistere al ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova. Il match dei match con in città che si respira aria di vesta in tutti i quartieri, con bandiere, bandierine e auto colorate di rosanero. Nel match di andata ad imporsi sono stati gli uomini di Baldini per 1-0, grazie ad una rete di Roberto Floriano.

Una tra Palermo e Padova andrà in Serie B, questa la posta in palio. Già ieri sono stati polverizzati 3400 tagliandi in prevendita per gli abbonati alla stagione 2021/22. Da domani alle 13 partirà, invece, la vendita libera con i tifosi che sono già pronti a prendere d’assalto le ricevitorie e il sito che vende i tagliandi. Previsto il pienone.

I PREZZI

TARIFFA INTERA