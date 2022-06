Palermo-Padova, la città e il sogno Serie B: code per i biglietti

Il Palermo parte dal vantaggio acquisito domenica scorsa all'Euganeo grazie al successo per 1-0 firmato da Roberto Floriano

PALERMO – Palermo-Padova è la partita delle partite, nessuno vuole essere assente. I tifosi rosanero, fin dalle prime ore del mattino, hanno preso d’assalto le ricevitorie che vendono i biglietti per assistere alla gara tra la formazione di Baldini e la squadra di Oddo. Match che stabilirà chi, nella prossima stagione, tra Palermo e Padova, giocherà nel campionato di Serie B.

Il Palermo parte dal vantaggio acquisito domenica scorsa all’Euganeo grazie al successo per 1-0 firmato da Roberto Floriano. Punteggio che pone i rosanero in una posizione favorevole. Con un pari al Barbera domenica prossima, calcio d’inizio alle 21.15, infatti, sarebbero gli uomini di Baldini a festeggiare il salto di categoria.

I tagliandi, in vendita libera, saranno disponibili a partire dalle 13, con 4100 biglietti che sono già stati acquistati in prelazione dagli abbonati. In città l’attesa sale col passare dei minuti, i quartieri sono già vestiti di rosanero con bandiere sui balconi e auto tinte di rosanero. Palermo ha voglia di calcio.