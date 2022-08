Palermo, pagati gli stipendi di luglio al personale del teatro Biondo

L'annuncio del presidente Gianni Puglisi

PALERMO – Il Teatro Biondo di Palermo, in attesa del promesso intervento finanziario del Comune, ha potuto mettere in pagamento gli stipendi di luglio; pertanto, allo stato attuale, la parte retributiva del personale e il compenso relativo alla collaborazione della direttrice sono stati erogati. Lo annuncia il presidente del Teatro Biondo Giovanni Puglisi.

“Le difficoltà del Teatro, ormai sotto gli occhi di tutti, potranno essere superate solo dalla volontà politica dei soci, e in particolare in questo momento del Comune di Palermo, di dare concretezza alle dichiarazioni volte a ricostruire un rapporto entrato in crisi negli ultimi due esercizi finanziari. Sono fiducioso che gli impegni assunti dal nuovo sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Giampiero Cannella troveranno, a partire dall’erogazione dei promessi 450 mila euro come anticipazione su contributo 2022, la soluzione politica per rispondere alla domanda della Città di Palermo, dei lavoratori del Teatro Biondo e dell’opinione pubblica palermitana affezionata al suo Teatro”.

“Il tempo per una decisione operativa sul programma della stagione 2022-23 – conclude Puglisi – è sempre più ridotto per un’efficace campagna promozionale e pertanto le decisioni dovranno essere rapide e improcrastinabili. Il Teatro e i suoi amministratori, la sua direttrice, i suoi dirigenti lavorano istituzionalmente in silenzio, ma con una forte determinazione, ad impedire che la libera voce di un teatro come il Biondo di Palermo possa essere messa a tacere. Come dice il poeta latino Orazio per la natura, anche la cultura, il teatro per quanto si possa mettere a tacere, comunque risorge, farà in ogni modo sentire la sua voce”.