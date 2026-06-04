Gli sposini fotografati nella terrazza della suite di Villa Igiea

PALERMO – È caccia alla coppia del matrimonio dell’anno a Palermo, Dua Lipa e Callum Turner, coi paparazzi, provenienti da diverse parti del mondo, piazzati anche in mare per fotografare i due che alloggiano nel 5 stelle superiore Villa Igiea sulla costa Est del capoluogo.

Stamane gli sposini sono stati avvistati sorridenti ai tavoli della terrazza di Villa Igiea, inaccessibile ai curiosi e ai non addetti ai lavori, a fare colazione circondati da alcuni amici.

La suite di Dua Lipa a Villa Igiea

Nell’hotel la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati, con lettone superior king, grande terrazza con vista mare, opere d’arte, da seimila euro a notte, extra a parte. Dua Lipa stamane indossava cappellino al contrario, camicia azzurra a maniche lunghe e un pareo alla vita.

Nel porto di Palermo è arrivato lo yatch di 90 metri “Nero” battente bandiera delle Marshall (il noleggio per una settimana è di oltre 490.000 euro) che forse – il segreto avvolge tutta la festa siciliana delle nozze della coppia – servirà per ospitare o trasportare gli ospiti che parteciperanno domani e dopodomani tra Palermo e Bagheria ai festeggiamenti.

I tabloid inglesi hanno mandato loro inviati a Palermo che, in mancanza di certezze, scrivono tutte le indiscrezioni che si rincorrono tra i vicoli del centro storico come la performance di sir Elton John e la presenza della cantante britannica Charli xcx.

Sicurezza a Villa Igiea

Intanto a Villa Igiea è vietato fotografare anche le mura esterne: ci sono Dua Lipa e Callum Turner. Sono duri gli uomini della sicurezza che proteggono la coppia di sposini a Palermo con chi dall’esterno dell’hotel 5 stelle di lusso vuole scattare una fotografia. “Signore che fa? È vietato fare foto – dice un palestrato membro della sicurezza – Non importa che sia un giornalista, oggi è una giornata particolare”.