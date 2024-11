Palermo, parcheggio selvaggio in via Di Marzo: “Situazione insostenibile”

La foto inviata da un lettore di LiveSicilia

PALERMO – Scooter sul marciapiedi e auto parcheggiate sistematicamente sugli stalli riservati ai motocicli. Questo il quadro che si presenta quasi giornalmente a Palermo in via Gioacchino Di Marzo, traversa della centralissima via Libertà.

“Ogni giorno stalli occupati dalle auto”

“Ogni giorno noi motociclisti siamo costretti a parcheggiare sugli stalli riservati alle auto perché quelli dedicati alle due ruote sono sistematicamente occupati dalle auto – denuncia un lettore di LiveSicilia -. Una situazione insostenibile. Sarebbe auspicabile un maggiore controllo da parte della polizia municipale”.

