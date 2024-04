Palermo, Parco della Salute: giornata di sport con Vivi Sano e altre associazioni

Diverse le attività in programma

PALERMO – Sabato 20 aprile è in programma una giornata al Parco della Salute “Livia Morello” con Vivi Sano e le associazioni partner. Previste tante attività gratuite nel corso dell’evento.

La partecipazione alle attività è gradita ed è gratuita. Informazioni e prenotazioni al numero 334 8703074 o con una mail all’indirizzo: info@vivisano.org.

Il programma delle attività

Si inizia all’alba, alle 6.10 in punto, con il saluto al sole. Yoga e meditazione in riva al mare con il Centro di Cultura Rishi. Alle 9.00 il via alla “Foro Italico parkrun”, una 5 km non agonistica, con partenza e arrivo al parco, che attraversa un percorso che si sviluppa sul lungomare verso Sant’Erasmo. Camminatori e runner insieme per un evento gemellato con “Dal parco alla piazza… corri con Noi”.

Dalle 9.30 alle 13.00 visite mediche gratuite con i cardiologi di Vivi Sano grazie a “Sport Popolare in Spazio Pubblico”, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

Alle 10.00 il via ai tornei sportivi in occasione dell’inaugurazione del nuovo manto del campo polivalente donato da Livia Onlus, AMG Gas e Misericordia Piana Degli Albanesi. La pallacanestro con gli atleti speciali di Vivi Sano, campioni nazionali in carica Fisdir, che giocheranno insieme ai ragazzi della ASD Baskin Palermo e ai Mannara DOGS, cestisti non più di giovane età ma di buone abilità. Una vera e propria partitella all’insegna dell’inclusione.

Poi sarà la volta dei piccoli con le squadre di minibasket di Vivi Sano e di Nuova Pallacanestro Palermo. A seguire il calcio con un altra partitella all’insegna della gioia con le donne della “Boomerang Calcio Camminato” che si esibiranno e giocheranno con i bimbi delle scuole sportive sociali di Addiopizzo e Vivi Sano.

Attività in mare

Le attività sportive verranno svolte anche al di fuori del parco. Alle 11.00 tutti a mare, anche in questa occasione grazie a “Sport Popolare in Spazio Pubblico”, per un’uscita alla cala per vogare tutti insieme in dragon boat. Appuntamento al pontile della Lega Navale Italiana per bimbe e bimbi dai 7 anni in su. Al parco, infine, dalle 11.30 i volontari dell’Accademia Taekwondo Sicilia e di Vivi Sano daranno una pulita alla scogliera antistante il parco in occasione del ”Earth Day 2024”.