Palermo, perché Lagalla ha convinto

Il Comune visto da destra

Sotto la guida di Roberto Lagalla, Palermo sta vivendo una fase di governo improntata alla concretezza, alla responsabilità e alla lealtà. Insieme al centrodestra, il sindaco ha raggiunto risultati che, per una città della nostra dimensione, dovrebbero rappresentare la normalità dell’azione amministrativa quotidiana, ma che per troppo tempo sono stati disattesi.

La sua azione si distingue non solo per l’efficacia degli interventi, ma anche per la coerenza istituzionale: lealtà verso Palermo, mettendo al centro le esigenze reali dei cittadini, e lealtà verso il governo Meloni, con cui si è instaurata una collaborazione solida e costruttiva, capace di garantire continuità e sostegno alle politiche nazionali sul territorio.

Tra i risultati più significativi spicca il risanamento dei conti comunali, accompagnato dalla risoluzione di una delle pagine più umilianti per la città: la drammatica situazione del cimitero dei Rotoli, dove per anni bare ammassate in condizioni indegne avevano esposto Palermo a una vergogna di rilevanza nazionale. Un problema ereditato e ignorato dalle precedenti amministrazioni, finalmente affrontato e superato.

Importanti anche gli interventi sulla viabilità urbana. Dopo anni di abbandono, numerose strade – incluse quelle del centro storico – sono state riasfaltate, e altre lo saranno nei prossimi mesi. Parallelamente, si sta intervenendo sulla messa in sicurezza dei marciapiedi, con un miglioramento concreto della vivibilità urbana e della sicurezza per cittadini e turisti.

Sul fronte degli impianti sportivi, l’amministrazione Lagalla ha avviato una vera inversione di rotta. Il palazzetto dello sport, a lungo lasciato all’incuria e al degrado, è prossimo alla riapertura e tornerà a essere uno spazio vitale per lo sport, i concerti e la cultura. La piscina comunale, anch’essa trascurata per anni, è ormai vicina al completamento della ristrutturazione e alla piena funzionalità secondo le normative vigenti. A questo si aggiunge la realizzazione di una nuova piscina nell’area retrostante il centro commerciale Conca d’Oro, finalmente attuando una convenzione mai rispettata dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra.

Fondamentale anche il rilancio del piano triennale delle opere pubbliche, che nei prossimi anni contribuirà a ridisegnare il volto della città attraverso interventi mirati su infrastrutture, spazi pubblici e servizi, rendendo Palermo più moderna, sicura e attrattiva.

In un momento storico in cui il tema delle periferie è tornato al centro del dibattito politico, l’amministrazione Lagalla ha dimostrato di non averle mai dimenticate. Grandi investimenti stanno interessando l’area sud della città, con lavori già avviati su nuove fognature e impianti di illuminazione. Interventi significativi riguardano anche Borgo Nuovo, lo Zen, San Giovanni Apostolo (ex Cep), la costa Sud e tutti i quartieri decentrati, con l’obiettivo chiaro di non lasciare indietro nessuna periferia.

Grazie a una visione chiara, a un approccio pragmatico e a una lealtà istituzionale autentica, Palermo sta dimostrando di poter affrontare le sfide della contemporaneità senza perdere di vista ciò che conta davvero: le esigenze quotidiane dei cittadini e il futuro della città. Ed infine stigmatizzare un comportamento di una sinistra disfattista che sa solo criticare a fronte del fatto che ci ha lasciato un comune ed una città in totale stato di abbandono.

L’autore è eurodeputato e consigliere comunale (capogruppo) di Fratelli d’Italia