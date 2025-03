Palermo, picchiava senza motivo i passanti: iraniano al Cpr nisseno

Gli episodi in via Roma, l'uomo arrestato dalla squadra mobile

PALERMO – È stato portato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta l’iraniano di 38 anni, arrestato dalla polizia di Stato, che, nei giorni scorsi, nei pressi di via Roma a Palermo, ha aggredito in modo violento i passanti.

L’uomo era stato fermato, nella stessa zona delle aggressioni dai poliziotti della squadra mobile, ma che ha cercato di colpire gli agenti con due ombrelli. L’uomo, che era già destinatario di decreto di espulsione prefettizio e dell’ordine di allontanamento notificatigli lo scorso 27 gennaio, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal gip.