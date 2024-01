Colpo in viale Regione Siciliana

PALERMO – Rapina a mano armata ieri pomeriggio in un’agenzia di scommesse a Palermo. In due, durante la gara Salernitana-Juventus, hanno fatto irruzione alla Goldbet di viale Regione Siciliana Sud Ovest pistole in pugno e col volto travisato.

Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso che ammonta a circa 9mila euro. Poi la fuga. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere videosorveglianza per dare un volto ai due banditi.