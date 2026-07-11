Palermo, un pregiudicato ai domiciliari dopo un inseguimento

Ha lanciato i rifiuti dall'auto in corsa e all'alt si è dato alla fuga

PALERMO – Un intervento della polizia municipale ha portato ieri pomeriggio all’arresto di un uomo, già gravato da precedenti di polizia, al termine di un inseguimento avvenuto in via Ammiraglio Rizzo.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato il conducente di un’autovettura in movimento mentre lanciava sulla pubblica via un sacchetto contenente rifiuti.

Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt al conducente che, anziché fermarsi, si è dato alla fuga. Al termine dell’inseguimento, il soggetto, un palermitano di 49 anni, è stato raggiunto e tratto in arresto. Non aveva mai conseguito la patente ed era anche senza assicurazione.

Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice questa mattina ha stabilito l’obbligo di firma giornaliera presso posto di polizia in attesa dell’udienza dibattimentale.

Lagalla e Falzone: “I controlli stanno producendo risultati”

“Esprimiamo il nostro compiacimento e ringraziamento agli agenti della polizia municipale e al comandante Angelo Colucciello – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone – per l’efficacia e la professionalità dimostrate. Questo intervento conferma che gli investimenti dell’Amministrazione nelle nuove tecnologie e nel potenziamento dei controlli sul territorio stanno producendo risultati concreti, sia nella tutela del decoro urbano sia nella sicurezza dei cittadini. Continueremo a sostenere con determinazione il lavoro della Polizia Municipale per garantire legalità e rispetto delle regole”.

Colucciello: “Il controllo sui rifiuti comincia a dare i primi esisti”

“Il sistema integrato di controlli sui rifiuti – dichiara il comandante Angelo Colucciello – comincia a dare i primi esiti, che purtroppo in questo caso hanno portato all’arresto di un pregiudicato. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, ha tentato di dileguarsi, rischiando di investire alcuni passanti e provocare più di qualche incidente. Alla fine è stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale, che si trovavano in zona per i controlli sui rifiuti”.