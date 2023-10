Presa di mira l’auto della giornalista Terranova, la solidarietà dell’Ordine

Anche il presidente Schifani fa sentire il proprio sostengo

PALERMO – La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno dell’auto della giornalista Elvira Terranova per poi darsi alla fuga in seguito all’arrivo di una volante della polizia. A darne notizia è l’Ordine dei giornalisti di Sicilia che esprime solidarietà alla collega, caposervizio dell’agenzia Adnkronos.

Messa a soqquadro l’Adnkronos

“Pochi giorni fa un altro episodio che ha visto coinvolta indirettamente la giornalista, quando era stata presa di mira e messa a soqquadro la redazione di Adnkronos. Sui fatti sono in corso accertamenti”, conclude la nota dell’Odg.

Schifani: “So che non si faranno abbattere”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza a Elvira Terranova e alle giornaliste della redazione palermitana dell’agenzia AdnKronos per gli incresciosi episodi di criminalità che hanno subito in questi ultimi giorni – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -. Conosco la grande forza d’animo e apprezzo la straordinaria professionalità di Elvira Terranova e delle colleghe di questa agenzia di stampa e, ne sono certo, non si lasceranno abbattere e – ha concluso Schifani – continueranno a svolgere il loro lavoro con l’impegno che tutti riconosciamo, sempre al servizio della informazione dei cittadini”.