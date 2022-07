Palermo, presentata la manifestazione “SeeSicily Gazzetta Sports days”

Valorizzare sport e turismo in Sicilia attraverso eventi di alto livello

3' DI LETTURA

PALERMO – Valorizzare sport e turismo in Sicilia attraverso eventi di alto livello. Dal 20 al 23 ottobre tra Palermo e Segesta (Tp) si svolgerà “SeeSicily Gazzetta Sports days” una manifestazione voluta da Regione Siciliana, La Gazzetta dello Sport e Rcs Sports & Events presentata oggi, durante una conferenza stampa, a palazzo d’Orlèans, a Palermo.

Presenti l’assessore turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina, l’amministratore delegato e direttore generale RCS Sport Paolo Bellino, il direttore generale de La Gazzetta dello Sport Francesco Carione e il vice direttore vicario de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti.

La Gazzetta dello Sport, attraverso la “SeeSicily Gazzetta Sports Days Sicilia” sarà protagonista di una serie di eventi a partire dal 20 ottobre con la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione dei “Gazzetta Sports Awards Sicilia” che quest’anno, per la prima volta, uscirà da Milano e si terrà nell’affascinante scenario del Tempio di Segesta, dove la giuria della redazione de La Gazzetta dello Sport consegnerà il prestigioso premio alle stelle dello sport italiano. I “Gazzetta Sports Awards Sicilia” saranno trasmessi in streaming sul sito gazzetta.it e on air su La7.

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre ci si sposterà al Foro Italico di Palermo, dove si terrà la “Palermo Sport Toursim Arena”, organizzata da RCS Sports & Events. Tutti gli eventi saranno dedicati al mondo dello sport outdoor, al ‘wellbeing’ e al turismo con un ricco palinsesto di show, conferenze, un’area partner espositiva e numerose attività sportive. Inoltre, La Gazzetta dello Sport e la “SeeSicily Gazzetta Sports Days Sicilia” sarà ancora protagonista con talk ed interviste che racconteranno le grandi storie sportive e che permetteranno al pubblico di conoscere i campioni italiani. Atleti, allenatori, appassionati di sport saranno intervistati dalle firme della Gazzetta.

“A Palermo vedremo grandi campioni che faranno attività sportiva con i ragazzini – ha detto Bellino – siamo certi che avremo tanta gente in un periodo dell’anno che guarda alla destagionalizzazione”. “La Sicilia sarà protagonista per far sì che lo sport possa essere anche veicolo di flussi turistici oltre che di attività sportive – dice Messina -. Avremo i più grandi campioni e un village al Foro Italico con campi sportivi e sport h24 in collaborazione con il comune di Palermo”. Durante i 4 giorni tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e gratuiti.

Le parole del sindaco Lagalla

“Grazie alla Gazzetta dello Sport per avere scelto il Foro Italico, il nostro balcone sul mare di Palermo per una iniziativa che coniuga sport e cittadinanza, sport e salute, sport e comunità. Ringrazio ovviamente l’assessore regionale dello sport Manlio Messina per aver dato questa opportunità alla nostra città in un momento difficile sotto il profilo economico finanziario”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, intervenuto in mattinata a Palazzo d’Orlèans alla presentazione del “SeeSicily Gazzetta Sports days”, che si svolgera tra Segesta (Tp) e Palermo dal 20 al 23 ottobre.

“E’ già un momento felice per lo sport palermitano con la recente promozione in B che ha coinciso con l’elezione del sindaco nella stessa giornata e nello stesso orario. Un 12 giugno per me indimenticabile – ha aggiunto Lagalla -. E proprio in queste ore, come sapete, il Palermo calcio è stato acquisito da una nuova proprietà e questo ci offre la speranza di avere una realtà sportiva competitiva, ma che può essere anche un attrattore importante per la riqualificazione degli impianti sportivi, a partire dallo stadio Renzo Barbera”.