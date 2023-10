Palermo, presentato il Disability Pride: si parte il 21 ottobre

Si svolgerà ai Cantieri Culturali della Zisa

PALERMO – Palermo ospiterà la conclusione dei Disability Pride 2023. Sono state sette le manifestazioni che si sono tenute a Torino, Genova, Milano Taranto, Roma e Bologna.

Il programma della manifestazione

Il Disability Pride Palermo 2023 si svolgerà ai Cantieri Culturali della Zisa e inizierà il 21 ottobre. Allo spazio bottega 4 ci sarà il laboratorio creativo per la parata e banchetti di distribuzione del materiale informativo. Nello spazio conferenze del Cre.Zi.Plus previsti tre tavoli di lavoro tematici (in presenza e online). A seguire, assemblea plenaria conclusiva allo spazio bottega 4.

Domenica 22 ottobre si scende in strada per una parata colorata e inclusiva. Per la conclusione della manifestazione previsti interventi voce, visual show, performance, musica e sfilata di moda divergente e divertente, presentati dalla madrina del Disability Pride Palermo, la modella e influencer Federica Bambaci e da Domenico Pecoraro, dell’Associazione Solidarietà ODV Prizzi, in rappresentanza delle aree montane interne.