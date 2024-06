Palermo pride 2024: il corteo, i temi portanti e le reazioni della politica

Cosa accadrà oggi

PALERMO – Al via il Pride a Palermo, oggi saranno oltre 11 i carri che attraverseranno la città per il corteo che si chiuderà con un party a cura di Popshock ai Cantieri Culturali alla Zisa allestiti per il

Village, insieme alle madrine del 2024: la cantante Bigmama e l’attrice Simona Malato.

Pride a Palermo, cosa accadrà

Il corteo, i flash mob e gli interventi politici di sabato 22 ma anche i party ufficiali, dibattiti

che spaziano dai diritti in Tunisia, la violenza di genere sul lavoro, all’urbanistica,

performance, incontri e proiezioni con focus sulle Ballroom, sulla musica Tecno e storia

dell’arte e poi laboratori per l’infanzia, stand up comedy, drag show e gli eventi “off” diffusi

in spazi extra della città.

Le parole della coordinatrice

“Quest’anno è il secondo Pride dall’inizio del Governo Meloni: un Governo con aperte

simpatie neofasciste, quello più a destra dell’intera storia repubblicana – afferma la

coordinatrice Daniela Tomasino – non possiamo negare che la situazione dei diritti umani,

civili e sociali sia peggiorata, soprattutto per le minoranze e per le donne: dal diritto

all’aborto fino alla libertà di stampa, l’Italia sta subendo un duro attacco nei suoi principi ed

è per questo che scendiamo in piazza”.

La violenza maschilista e patriarcale

Ma non solo: il Palermo Pride ha aderito alla piattaforma No Pride in Genocide perché le

forme di oppressione vanno combattute tutte, anche quelle colonialiste.

Ma il tema trainante del Pride 2024 è la violenza maschilista e patriarcale. La decisione è il

frutto di un percorso collettivo che ha visto la rete di associazioni e di movimenti interna al

coordinamento Palermo Pride dialogare attivamente con l’associazione Non una di meno

che oggi commenta “la violenza sistemica che ci marginalizza, opprime, reprime, sfrutta,

affama e uccide: siamo orgogliose di co-organizzare il Pride di quest’anno”.

L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, esprime il suo caloroso augurio a tutt* i partecipanti del Palermo Pride 2024. “Il Pride non ha colore politico”, ha dichiarato Tamajo.

“È un momento fondamentale per rivendicare i diritti di tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o da qualsiasi altra caratteristica personale”. L’assessore Tamajo sottolinea l’importanza di questo evento come occasione di inclusione, rispetto e riconoscimento dei diritti civili.

“Il Pride è una celebrazione a favore di una comunità più equa e un richiamo all’uguaglianza e alla giustizia sociale”, ha aggiunto. “È un’opportunità per ribadire che ogni persona deve essere libera di vivere la propria vita senza discriminazioni e con pari opportunità”. Tamajo ha voluto ringraziare coloro che rendono possibile il Pride a Palermo, dagli organizzatori ai volontari, e ha esteso un saluto particolare alla comunità LGBTQ+.

“Un saluto a tutt gli organizzatori del Pride e a tutta la comunità LGBTQIA+ della città che sperano e lottano in una città meno violenta e più moderna”. L’assessore conclude augurando un sereno e gioioso Pride, invitando i cittadini a partecipare con spirito di solidarietà e condivisione. “Insieme possiamo costruire una società più equa e inclusiva. Buon Pride a tutt* i palermitani!”

Pride, le notizie