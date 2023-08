Palermo, prolungato il contratto di Edoardo Soleri

“Sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare”

Da giocatore in uscita a pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Eugenio Corini. Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver prolungato il contratto dell’attaccante Edoardo Soleri. Il centravanti si è legato al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026.

“Sono fiero per questo traguardo raggiunto – dichiara il numero 27 rosanero -, ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che voglio continuare a ripagare in campo. Con questa gloriosa maglia ho già vissuto grandi emozioni, ma sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare. Voglio condividere questa gioia con i nostri tifosi, il loro affetto nei miei confronti è incredibile, meritano davvero il meglio possibile”.