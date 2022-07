Q-Tuppo, l’autentica granita messinese arriva a Palermo: tradizione ed eccellenza

2' DI LETTURA

Un’eccellenza che mancava e adesso c’è. Inaugurata da pochi giorni, nel cuore del centro storico di Palermo, Q-Tuppo è la nuova graniteria che offre ai suoi clienti il sapore dell’autentica granita messinese.

Un progetto che nasce dall’ambizione di tre giovani imprenditori palermitani, Federica Loriano, Dario Annaloro e Fabio Gambino, di offrire alla città, ai palermitani e ai turisti un prodotto tipico della tradizione siciliana seguendo la ricetta unica e irripetibile della granita messinese, amata e apprezzata in tutto il mondo.

Per fare ciò si sono affidati al pasticcere Franco Lazzara di Capo D’Orlando, una garanzia d’eccellenza, che ha trasmesso allo staff tutte le conoscenze necessarie per realizzare nel capoluogo l’autentica granita messinese.

Ma il segreto, oltre che nella ricetta, sta nella scelta accurata degli ingredienti: i gusti delle granite di Q-Tuppo seguono infatti la stagionalità dei prodotti tipici siciliani. Ma non solo: per realizzare il gusto nocciola si utilizza la nocciola delle Langhe del Piemonte, la migliore in Italia.

La scelta aziendale è quella di identificarsi con il monoprodotto, il prodotto granita appunto, rimanendo fedeli alla tradizione siciliana e offrendo al cliente qualità ed eccellenza, un luogo dedicato esclusivamente alla creazione di granite e brioche.

Compagna immancabile nel rito della granita è infatti la “broscia col tuppo” anch’essa tipica siciliana e prodotta artigianalmente: fragrante, leggera e rigorosamente con il tuppo.

Ma esploriamo i gusti proposti dalla graniteria Q-Tuppo: tra le novità introdotte dal maestro Lazzara c’è la granita alla ricotta, che sta diventando in poche settimane un cavallo di battaglia.

Ogni gusto è poi realizzato con prodotti del territorio, alcuni si possono trovare tutto l’anno, altri seguono la stagionalità dei frutti, quali fichi, fico d’india o gelsi.

I gusti sono realizzati con limoni di Siracusa Igp, pistacchio di Raffadali dop, mandorle di Avola, fragolina messinese, mandarino di Ciaculi, Passito di Pantelleria e caffè Morettino.

Il progetto Q-Tuppo non si ferma qui e vuole continuare a crescere, spinto anche dall’enorme entusiasmo riscontrato già a poche settimana dall’apertura, con 70 recensioni a 5 stelle. Nasceranno infatti altri punti vendita in città fino ad espandersi anche fuori dall’Isola.

Q-Tuppo si trova in Corso Calatafimi n. 9, nei pressi di Porta Nuova ed è aperto tutti i giorni dalle 9.00 all’1:00