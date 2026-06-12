Interviene l'amministratore unico di Amap

PALERMO – “Ieri notte (giovedì 11 giugno) a Palermo si è verificata l’ennesima grave manomissione di una delle più importanti tubazioni di alimentazione della rete idrica che corre lungo il Viale della Regione Siciliana.

Il danneggiamento è avvenuto nella corsia in direzione Trapani (all’altezza di via Aloi) e ha richiesto l’immediato intervento della Polizia Municipale e della Protezione Civile comunale”, fa sapere l’Amap, società che gestisce il servizio idrico integrato.

Palermo, i quartieri senz’acqua

“I tecnici Amap – continua la società – prontamente intervenuti, stanno valutando l’entità del danno per programmare con urgenza l’intervento di riparazione. Nelle prossime ore si potranno verificare pertanto forti disservizi nei seguenti distretti: Villagrazia, Borgo Ulivia, Santa Maria di Gesù, Roccella, Santa Rosalia, Calatafimi, Villa Tasca, Via Nave, Boccadifalco bassa, Borgo Nuovo, Cep”.

“Allo stato attuale – fa sapere Amap – non è possibile indicare una tempistica per la riparazione del guasto.

Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni, a causa di lavori di ramo elettrico eseguiti in regime di appalto esterno”.

Sciortino: “Denunceremo le manomissioni”

“È davvero inaccettabile – dice Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap- che a distanza di pochi giorni dal precedente episodio, ampia e significativa parte di Palermo rimanga senza acqua per negligenza ed imperizia di chi esegue lavori di scavo nelle principali strade della città. La ripetizione dello stesso danneggiamento alla rete idrica principale dimostra che le attività di scavo non sono state compiute con la doverosa attenzione per la presenza dei sottoservizi esistenti”.

“Ho dato,pertanto, mandato ai legali di Amap di intraprendere ogni opportuna azione legale per la tutela dei diritti della società e per il risarcimento dei danni subiti. Ciò anche a salvaguardia degli interessi della comunità affinché non si verifichino ulteriori interruzioni del servizio pubblico gestito da Amap”.