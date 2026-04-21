L'annuncio di Rap

PALERMO – Partirà il prossimo 29 maggio il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Noce di Palermo. Vedrà la Rap, società municipalizzata che gestisce i rifiuti nel capoluogo siciliano, in sinergia con il Conai, il Consorzio nazionale imballaggi e Legambiente. Questi ultimi due si stanno occupando di una campagna di comunicazione nel quartiere, che inizierà a partire da domani con la distribuzione di volantini e materiale informativo.

Raccolta differenziata porta a porta alla Noce, i numeri

Dal 27 aprile, invece, ogni utenza domestica riceverà a domicilio il kit per la differenziata in comodato d’uso gratuito. Saranno coinvolti 20 mila residenti, 7.850 famiglie e 400 attività commerciali. La settimana prima dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta su tutti i cassonetti del quartiere verranno affissi adesivi che ne annunceranno la rimozione che avverrà nelle 24 ore precedenti l’inizio del servizio.

Todaro: “Centro informativo ai Cantieri della Zisa”

“Grazie alla partnership con Conai e Legambiente cercheremo di cambiare questa città – spiega Giuseppe Todaro, presidente di Rap – dobbiamo cercare di fare capire al cittadino l’importanza della raccolta differenziata. All’interno dei cantieri culturali della Zisa abbiamo allestito un centro informativo, perché non bastano le lettere e comunicazioni a domicilio ma bisogna instaurare un approccio diretto con il cittadino. Dopo il servizio di raccolta nel quartiere Noce prevediamo di apportare alcune modifiche nella raccolta a Borgo Nuovo e al Cep, fino a raggiungere in totale una utenza di 110 mila abitanti. Poi passeremo alla parte Sud della città, per coprire in questa zona circa 235 mila residenti, e speriamo di completare questa fase entro un anno”.

Alongi: “Grandi passi avanti nella raccolta differenziata”

“Nell’ultimo anno e mezzo la Rap ha fatto grandi passi in avanti – ha detto Pietro Alongi, assessore comunale all’Ambiente – siamo riusciti a mettere in campo una raccolta differenziata per oltre 200 mila abitanti. La vecchia amministrazione invece era riuscita a raggiungere 180 mila abitanti in dieci anni. La raccolta differenziata è importante ma lo diventa soltanto quando i cittadini collaborano, in alcune zone della città purtroppo questo ancora non avviene”.