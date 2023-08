Non avrebbe sentito l'arrivo del mezzo perché pare indossasse le cuffie

1' DI LETTURA

PALERMO – Una giovane è rimasta ferita dopo essere stat investita dal tram nella zona di via Notarbartolo. La ferita pare indossasse le cuffie e non avrebbe sentito l’arrivo delle vetture. La giovane è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Ma non sarebbe in pericolo di vita.