Palermo, rapina a un centro Vodafone: caccia a due uomini

PALERMO – Due rapinatori hanno fatto irruzione in un centro di telefonia Vodafone a Palermo, in via Cesareo, portando via circa 200 euro e sei smartphone. I due hanno minacciato i dipendenti dicendo di essere armati di pistola e si sono fatti consegnare i soldi in cassa e i cellulari.

Lanciato l’allarme, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le ricerche dei due rapinatori, di cui le vittime hanno dato una dettagliata descrizione. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.