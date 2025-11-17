 Palermo, benzinaio colpito con il calcio della pistola durante rapina
Palermo, benzinaio colpito con il calcio della pistola durante una rapina

Scattata la caccia al malvivente
CRONACA
di
1 min di lettura

PALERMO – Violenta aggressione questa mattina in un distributore di carburanti Q8 di via Guglielmini, nella zona al confine tra Palermo e Villabate. Un benzinaio di 56 anni è stato ferito con il calcio di una pistola durante un tentativo di rapina.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe arrivato a bordo di una Volkswagen Golf, scendendo dall’auto con l’arma in pugno. Avrebbe minacciato l’impiegato, che però avrebbe reagito dando vita a una breve ma violenta colluttazione. Il rapinatore, vistosi scoperto, è poi risalito sull’auto ed è fuggito.

Il dipendente, ferito alla testa, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma lo choc è stato forte.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità dell’aggressore. Sono in corso le ricerche del responsabile.

