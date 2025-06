Palermo, aggrediscono e rapinano due ragazzini: arresto e denuncia

Hanno agito in sei: hanno tra i 16 ed i 18 anni

IN VIALE REGINA ELENA

PALERMO – La polizia di Stato ha identificato due dei componenti di un gruppo di giovanissimi malviventi che hanno aggredito e rapinato alcuni ragazzi. In sei tra i 16 e i 18 anni hanno aggredito due ragazzini in viale Regina Elena, non distante dallo stabilimento Charleston.

Le due vittime hanno chiesto l’aiuto degli agenti del commissariato San Lorenzo che sono riusciti a identificare due del branco che sono stati bloccati. Uno è stato arrestato l’altro minorenne denunciato. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Indagini sono in corso per risalire agli altri componenti del gruppo di aggressori.