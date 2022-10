Record di processi: condannato un parcheggiatore abusivo

Cinque sanzioni non lo avevano scoraggiato

1' DI LETTURA

PALERMO – È stato sanzionato cinque volte, alla sesta per il parcheggiatore abusivo è arrivata la condanna. Benedetto Santoro, 33 anni, dovrà scontare nove mesi di carcere e pagare 2.500 di multa.

La pena, già ridotta di un terzo così come previsto dal rito abbreviato, è stata decisa dal giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello. L’ultima volta Santoro fu beccato nel gennaio di due anni fa in piazza Francesco Durante, nella zona del Policlinico.

Gestiva i posti auto in cambio di un’offerta. Nella sua fedina penale ci sono altri cinque episodi analoghi. La condanna è stata inflitta in continuazione con i precedenti reati. Le sanzioni non hanno né fermato, né scoraggiato il parcheggiatore abusivo.