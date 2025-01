Palermo, recuperate 7 carcasse di auto dal parco Libero Grassi

Il comandante della polizia municipale: "Continueremo con i controlli"

PALERMO – Gli agenti del nucleo controlli ambientali della polizia municipale sono intervenuti all’interno del parco Libero Grassi dal quale sono state portate vie ben 7 carcasse di auto, con l’ausilio della partecipata Rap.

Gli agenti torneranno all’interno del parco nei prossimi giorni con l’ausilio di alcune attrezzature speciali per cercare di recuperare altri rottami, lanciati sugli scogli.

Colucciello: “Controlli saranno continui e ripetuti”

“I controlli della polizia municipale, anche in queste aree periferiche – dichiara il comandante Angelo Colucciello – sono continui e ripetuti. Interveniamo puntualmente per tutelare la nostra costa, ancor più in questo momento in cui l’Amministrazione sta investendo per il recupero del parco come luogo di incontro e aggregazione, e per la restituzione ai cittadini della bellissima spiaggia”.

“Sicuramente i controlli sarebbero più efficaci con una maggior collaborazione di tutti: i veri responsabili di un’operazione di rigenerazione di questi luoghi non possono che essere i cittadini”.

FOTO DI ARCHIVIO