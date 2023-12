Palermo, recuperato un pianoforte rubato: vale oltre 100mila euro

Lo strumento musicale viaggiava al seguito di Michail Pletnëv

PALERMO – Un prezioso pianoforte, del valore di oltre 100mila euro, è stato recuperato dalla polizia a Palermo. Lo strumento musicale, custodito nel cassone di un Fiat Ducato, era stato rubato nella notte nei pressi di un noto albergo cittadino.

Il pianoforte viaggiava al seguito di Michail Pletnëv, un pianista di fama internazionale, in previsione di un concerto programmato per il prossimo fine settimana. I poliziotti hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di zona, nell’orario del furto. Gli agenti, in collaborazione con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno circoscritto l’area delle ricerche a una precisa zona, non distante dalla stazione centrale e limitrofa a un complesso residenziale.

La Polizia è quindi pervenuta, in prima battuta, al ritrovamento del furgone, parzialmente danneggiato e privo del pianoforte, e successivamente al ritrovamento del pianoforte stesso, nascosto all’interno di un box. Il pianoforte gran coda è stato realizzato appositamente per Pletnëv ed è lo strumento con il quale si esibisce in tutte le date della sua tournée internazionale.