Palermo-Reggiana, i convocati di Alessio Dionisi: Brunori non c’è

Sono 23 i calciatori rosanero

Il Palermo è pronto a ospitare la Reggiana allo stadio “Renzo Barbera”. Il match è in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.00 e il sito ufficiale del club rosanero ha reso noti i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi.

Assenti gli infortunati a lungo termine tra i rosanero, cioè Gomis e Blin. Nella lista, invece, come ha anticipato l’allenatore in conferenza stampa, non figurano Saric, Lucioni e Brunori. Quest’ultimo non è stato convocato per un trauma contusivo al piede.

Palermo-Reggiana: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Reggiana in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu