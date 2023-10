Palermo, Mateju si allena in gruppo: le ultime dall’infermeria

In tre fermi ancora ai box

PALERMO – A piccoli passi il tecnico dei rosanero Eugenio Corini recupera calciatori dall’infermeria. L’attaccante Roberto Insigne, dopo il virus intestinale con conseguente stato febbrile, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il calciatore aveva dato forfait in seguito alla rifinitura di Palermo-Sudtirol, ma adesso è già tornato a disposizione dell’allenatore in vista della prossima gara contro il Modena.

Torna con il resto dei compagni negli allenamenti di Torretta anche il difensore Ales Mateju. Nella gara contro il Venezia il duttile giocatore del Palermo aveva subito una distorsione alla caviglia, recuperata in extremis per l’incontro successivo contro il Sudtirol. Due giorni dopo la partita con gli altoatesini il terzino aveva svolto un allenamento differenziato, ma già oggi Mateju ha lavorato con il gruppo e sarà disponibile per la gara di sabato 7 ottobre.

Di Mariano, Valente e Buttaro

Restano ancora ai box, verso la gara contro i “Canarini”, Francesco Di Mariano, Nicola Valente e Alessio Buttaro. I primi due, entrambi esterni d’attacco, sono alle prese con delle lesioni all’adduttore. Buttaro, invece, terzino destro dei rosanero, sta recuperando da un problema alla giunzione miotendinea della gamba sinistra. La guarigione della lesione è già avvenuta alcune settimane fa, ma il giovane calciatore presentava ancora dolori alla gamba.

Nell’imminente weekend andrà in scena la nona giornata del campionato di Serie B e a seguire è prevista una sosta per le gare delle nazionali. Corini, dunque, sfrutterà questo periodo di stop per recuperare anche questi tre calciatori e spera di avere la rosa al completo in vista della gara contro lo Spezia al rientro. Incontro, con la squadra retrocessa dalla Serie A, in programma il 23 ottobre alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.