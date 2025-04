Palermo, il restauro del Politeama. Schifani: “Importante investimento”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – “Il Teatro Politeama è un simbolo culturale e architettonico di Palermo e della Sicilia tutta. Oggi, con l’avvio concreto del percorso di progettazione e programmazione dei lavori di restauro e manutenzione, facciamo un passo significativo verso la sua piena valorizzazione”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla riunione di questa mattina tra Soprintendenza regionale per i beni culturali, Comune di Palermo e Foss.

Palermo, il restauro del Politeama

“La Regione Siciliana ha voluto fortemente sostenere questo intervento – prosegue – destinando 15 milioni di euro di risorse Fsc alla Soprintendenza per i beni culturali, per un’opera che restituirà splendore non solo alle facciate e alle coperture, ma anche agli interni di uno dei luoghi più rappresentativi della nostra tradizione artistica”.

“Si tratta – aggiunge ancora Schifani – di un investimento non soltanto sul patrimonio storico, ma anche sul futuro culturale della città di Palermo. In sinergia con il Comune, la Foss e tutti i soggetti istituzionali coinvolti, vogliamo restituire ai cittadini e ai visitatori un teatro pienamente funzionale, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo progetto dimostra ancora una volta come, attraverso la collaborazione tra enti, si possano ottenere risultati concreti e duraturi per il territorio e per le nuove generazioni”.