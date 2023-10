Palermo, cumuli di rifiuti non raccolti dati alle fiamme

Notte di lavoro per i vigili del fuoco

1' DI LETTURA

PALERMO – Diversi incendi di rifiuti si sono verificati allo Zen a Palermo nelle ultime 48 ore. La notte scorsa alcuni roghi sono stati appiccati nelle vie Rocky Marciano e Ludovico Bianchini dove sono andati a fuoco grossi cumuli di spazzatura accumulata in questi giorni a causa di alcune difficoltà nella raccolta. Anche la notte precedente erano stati dati alle fiamme le cataste di rifiuti sempre allo Zen.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte perché nelle stesse vie sono stati appiccati diversi incendi.

Due notti fa un altro incendio di rifiuti era divampato in via Tiro a Segno dove si trovava una grossa discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni tipo. La situazione della raccolta in città è critica.

La Rap, che ha diversi mezzi guasti, non riesce a coprire tutti gli itinerari e in periferia si formano le discariche attorno ai cassonetti.