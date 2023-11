Palermo, rinnovata la convenzione con la Sispi: avrà durata quinquennale

Sull'operatività della società verranno svolti monitoraggi semestrali

PALERMO – Confermato l’affidamento alla Sispi, per altri cinque anni, del servizio di conduzione e sviluppo del Sistema Informatico e telematico del Comune di Palermo. La spesa annuale sarà di 10 milioni e 291 mila euro.

La società, che è interamente di proprietà del Comune ed è presieduta da Giovanna Gaballo, gestisce l’insieme di procedure di elaborazione, risorse professionali, infrastrutture di telecomunicazione impiegate per l’informatizzazione di tutta l’Amministrazione e ne assicura il collegamento con le società partecipate.

Attraverso una “analisi di congruità” è stato stabilito che il servizio gestito in house raggiunge “vantaggi in termini di economicità e di perseguimento di interessi strategici” rispetto all’affidamento a società esterne. Sull’operatività della Sispi verranno svolti monitoraggi semestrali. Con questa nuova convenzione, i servizi della Sispi verranno estesi ai Comuni della cintura Metropolitana.

Tirrito: “Sispi braccio operativo del Comune”

“La Sispi rappresenta il braccio operativo del Comune su tutti i processi informatici – dice l’assessore all’Innovazione digitale Antonella Tirrito – è una società che produce ogni anno bilanci in attivo. Il prossimo servizio che proporremo alla cittadinanza sarà la possibilità di presentare online, attraverso il sito Internet del Comune, la domanda di alloggio per l’emergenza abitativa. Oltre che una facilitazione per gli utenti, avrà un grande effetto in termini di pubblicità e trasparenza delle graduatorie. Il servizio entrerà in funzione entro la fine di questo mese”.