Edoardo Lancini e Manuel Peretti hanno lavorato regolarmente in gruppo

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella mattina di lunedì 19 dicembre il Palermo è tornato in campo al “Renzo Barbera” per una seduta d’allenamento in vista del match di lunedì prossimo in casa del Brescia.

Edoardo Lancini e Manuel Peretti hanno lavorato regolarmente in gruppo.

Riposo precauzionale per Mladen Devetak, in seguito al trauma con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra rimediato ieri sera nella gara contro il Cagliari.