Rissa fra bande a colpi di coltelli e bottiglie in via Maqueda a Palermo

Ennesimo episodio di violenza

PALERMO – Hanno tirato fuori i coltelli e usato le bottiglie di vetro rotte come armi. Nuova rissa in via Maqueda a Palermo, nella zona pedonale non distante dalla stazione centrale. Si sono affrontati due gruppi di giovani tunisini. A metterli in fuga è stato l’arrivo dei carabinieri.

“Alcuni sono rimasti feriti e perdevano sangue da mani e braccia – raccontano i residenti -, i turisti sono scappati. Urla, paura. Così non possiamo andare avanti”.

Domenica sera una residente è stata inseguita da due nigeriani. “Ho chiamato due volte il 112 – dice la donna ancora sotto choc – ma non è arrivato nessuno nonostante le telefonate alla centrale operativa”.

“Si avvicinano per chiedere soldi o per invitarti a comprare droga. Peggio del Bronx”, aggiunge un’altra donna. Ed è proprio nel sottobosco dello spaccio di droga che si indaga per ricostruire la vicenda. L’ennesima brutta storia che si verifica nel centro storico di Palermo.

“Tra via Case nuove e l’arco di Cutò è un percorso maledetto e lo Stato lo sa. Morti, feriti da accoltellamenti, risse, spaccio, bivacco e molestie alle donne sono la consuetudine – spiega Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Lo ripetiamo da oltre due anni, in quel tratto di strada servono i presidi delle forze dell’ordine. Il 6 agosto scorso il ministro dell’Interno insieme al sindaco hanno ribadito che Palermo non è tra le città più insicure tanto che c’è una diminuzione di reati del 14%. Ed invece i residenti sono convinti che bisogna aumentare con immediatezza la presenza delle forze dell’ordine”.