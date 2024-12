Palermo, rissa e sparatoria in via La Lumia: la condanna è pesante

Tre imputati giudicati colpevoli

PALERMO – Arrivano le condanne per la rissa di via Isidora La Lumia nel corso della quale furono esplosi dei colpi di pistola in aria.

Marco Cucina, colui che impugnò l’arma in mezzo alla folla, è stato condannato a 7 anni e 4 mesi con il rito abbreviato. Pena scontata di un terzo dunque, altrimenti sarebbe stata più pesante. Cucina era imputato oltre che per rissa aggravata anche per porto abusivo in pubblico di arma da fuoco illegalmente detenuta.

Salvatore Emanuele e Salvatore Miceli che rispondevano solo della rissa sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e sei mesi e 2 anni di carcere. Accolte le richieste del pubblico ministero Giulia Beux.

Nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 2023 scoppiò il finimondo fra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella, in pieno centro a Palermo. La lite culminò in una sparatoria che seminò il panico tra i clienti dei numerosi pub della zona.

Cucina, pregiudicato con alle spalle diverse condanne, l’ultima delle quali per evasione, si era reso irreperibile per due mesi, ma alla fine i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi lo avevano arrestato assieme ad Emanuele.

Le indagini erano partite dal video di un residente affacciato al balcone, ma l’identità dei tre indagati era stata confermata grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze dei gestori dei locali e attraverso l’analisi dei loro profili sui social network (la ricostruzione della notte di follia).

Un episodio che creò allarme sociale, così come l’omicidio di Lino Celesia alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi per il quale l’assassino reo confesso è stato condannato nei giorni scorsi a 12 anni di carcere.