Palermo, colpi di pistola fra la folla: sangue e fuga nella notte VIDEO

Paura fra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella

PALERMO – Uno, due, tre… probabilmente sette colpi di pistola scuotono la notte di Palermo. Un video immortala la rissa e il folle epilogo fra le vie Quintino Sella e Isidoro La Lumia, nella zona del Politeama.

Per quanto ancora frammentarie le notizie sono già inquietanti. Sono da poco trascorse le 3:00 di notte. Come sempre le strade nella zona di via Libertà sono affollate di giovani e meno giovani. Scoppia una mega rissa, una dozzina le persone coinvolte. Una ha la peggio, viene accerchiata e picchiata. Qualcuno riprende la scena dall’alto. Si sentono le urla e il rumore delle pistolettate. C’è il fuggi fuggi. Alcuni testimoni parlano di una una discussione fra due gruppi di ragazzi al culmine della quale sono stati esplosi i colpi di pistola.

C’è un ferito. È disteso per terra. Viene caricato su un mezzo. Nel frattempo chi ha sparato si allontana, si nasconde dietro una macchina ed esplode un altro colpo in aria. Poi la fuga in sella ad un scooter Honda Sh. Intervengono i carabinieri. Sull’asfalto restano una sfilza di bossoli e delle macchie di sangue. I militari stanno analizzando le immagini e verificando se il ferito sia andato al pronto soccorso di qualche ospedale per farsi curare.

Nella zona di via La Lumia regna il caos. Sono anni che i residenti protestano. I locali sono spuntati come funghi. Troppa gente affolla le strade, pochi controlli.