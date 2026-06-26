Palermo, rissa in via Maqueda: feriti, caos e paura tra i residenti

La violenza

PALERMO- Rissa la scorsa notte nella isola pedonale di via Maqueda a Palermo dove si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e tunisini a colpi di bastoni, calci e pugni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e personale del 118 per medicare i feriti.

Non è chiaro il motivo scatenante. Tra i protagonisti della rissa ci sarebbe un tunisino che era stato bloccato dalla polizia perché aveva alcune dosi di droga e poi rilasciato.

“Fino a quando c’era il poliziotto di quartiere anche questo tratto abbandonato della zona pedonale era tornato vivibile – dicono i residenti – non c’erano state più risse e gli spacciatori che presidiano la zona erano spariti. Da alcuni giorni il presidio di polizia non c’è più e sono tornati di nuovo alla carica questi giovani che hanno sempre atteggiamenti violenti e tendono a controllare la zona”.