Palermo, a Ronzone differenziato per Corona, Di Mariano e Mateju

Domenica 16 i tifosi potranno assistere con ingresso libero all'allenamento mattutino dei rosa di Corini

1' DI LETTURA

PALERMO – Doppio allenamento oggi a Ronzone per il Palermo allenato da Eugenio Corini.

La squadra di mattina ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva per reparti, mentre nel pomeriggio un’attivazione tecnica, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato per Giacomo Corona, Francesco Di Mariano ed Ales Mateju.

Il Palermo F.C. comunica che nella giornata di domenica 16 luglio la squadra effettuerà una seduta mattutina sul campo sportivo di Ronzone (TN) con inizio alle ore 10: i tifosi rosanero potranno assistere all’allenamento dalla tribuna dell’impianto (ingresso libero). Successivamente, nella stessa giornata, i calciatori godranno di mezza giornata di riposo. La preparazione riprenderà lunedì 17 luglio.