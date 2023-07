Palermo, sabato il reading ‘Rosalie’ dell’associazione Labe

L'iniziativa alle 19 a San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza

1' DI LETTURA

PALERMO – Sabato 8 luglio 2023 alle ore 19, nella suggestiva cornice di San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza 18 Palermo, avrà luogo il reading letterario: “ROSALIE”. Verranno letti 8 racconti scritti dagli allievi dei corsi di scrittura dell’associazione culturale Labe Laboratorio Espressivo, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Palermo. Direzione artistica di Alberto Cordaro. Autori dei racconti: Rosangela Tumino; Maria Di Frisco; Michela De Santis; Serafina D’Accorso; Massimo Savarino; Renzo Botindari; Sofia Matta; Pietro La Bruna.

Le letture verranno accompagnate dall’esibizione della soprano Floriana Sicari, accompagnata al piano dal maestro Guglielmo Grimaldi e dal maestro Paolo Bonanno alla tromba solista. Voci narranti: Antonella Scalici, Giovanna Peri, Eva Picciotto. Responsabile organizzazione: Serafina D’accorso. Comunicazione: Dora Ortega.

Rosalie è il titolo emblematico che racchiude storie di donne che con la santuzza hanno in comune il nome ed un momento legato alla devozione per la santa patrona di Palermo. La manifestazione si inserisce nel quadro delle iniziative che precedono il festino di santa Rosalia e per questo rivolta alla cittadinanza con ingresso libero, fino ad esaurimento posti.