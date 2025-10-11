Quei corpi fragili e smarriti che attraversano le notti di Palermo

La paura accompagna le uscite di figlie e figli

Ci sono corpi fragili nelle notti di Palermo. Corpi di figlie e figli, giovanissimi. La paura ha preso il sopravvento. Qualche anno fa, se una figlia o un figlio usciva la sera, i genitori potevano contare sulle normali fibrillazioni di una normalissima apprensione. Adesso, non più.

Ora, l’attesa, per molti, si è trasformata in una Via Crucis di tremori. I corpi sono teche di cristallo, contengono anche le anime di certe adolescenze confuse.

Le notti possono avere sembianze pericolose: lo raccontano le cronache. Ogni metaforica Cappuccetto rosso rischia di trovare il concreto lupo di riferimento. La missione della genitorialità si è caricata di pesi gravosissimi.

Lo stupro di Palermo

Abbiamo raccontato, con gli articoli del nostro Riccardo Lo Verso, le recenti novità di cronaca sullo stupro di Palermo, sancito dalle sentenze. Ci sarebbe un audio con una possibile versione diversa dell’accaduto. La vittima della violenza, Asia Vitale, ha detto al nostro giornale: “Ma quale confessione, quale smentita o nuova verità. Io confermo tutto, sono stata violentata”.

Come abbiamo scritto: “La procura di Palermo che ha chiesto e ottenuto la condanna di tutti gli imputati ha ricostruito un quadro che andava ben oltre le dichiarazioni della vittima. C’erano il video della violenza al Foro Italico, la confessione di alcuni indagati, le intercettazioni e il contenuto delle chat in cui emergeva che Asia Vitale non era nel pieno delle sue facoltà“.

Sarebbe dunque consigliabile astenersi dai luoghi comuni del più ributtante maschilismo, in fase di commento social.

Annoteremo gli eventuali sviluppi. Da questa drammatica vicenda di rottura, intrecciata a destini, anime e corpi, affiora un’eco che comprende tutte le fragilità, incutendo ulteriore timore, nel suo risalire alla ribalta.

Le notti ‘a rischio’

Perché il pensiero va proprio ai corpi dei giovanissimi che attraversano la notte di Palermo. Le notti di una città difficile in un mondo difficilissimo.

Camminano, fra le isole del crack, le violenze, gli agguati. Si muovono dentro scenari imprevedibili in cui non c’è chi possa dirsi davvero al sicuro.

L’unica riposta fin qui disponibile – pur necessaria nel suo segmento – è l’invocare più repressione, con l’illusione di ottenere maggiore sicurezza. Ma nessuno mette le mani nel magma incandescente di quel materiale umano giovane, disorientato e contraddittorio.

Eppure, ci sono figlie e figli ‘in gioco’. Un tesoro inestimabile. Le anime non ancora salve, nella notte di Palermo.

