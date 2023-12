Palermo, sagome in mare: simulato un incidente aereo con 100 comparse

Un test per mettere alla prova il piano di emergenza del 'Falcone Borsellino'

PALERMO – Sagome in mare per testare il piano di emergenza dell’aeroporto ‘Falcone Borsellino’. A Palermo è stata messa in atto un’esercitazione per simulare un incidente aereo e così mettere alla prova l’efficacia degli enti coinvolti per gestirlo.

Un’esercitazione che si è svolta questa mattina, alle 12: la parte operativa è durata circa un’ora, in cui l’aeroporto è stato chiuso al traffico, ma senza comportare ripercussioni al traffico. Oltre alla partecipazione di Gesap, c’è stato anche l’aiuto di Enav, Enac, forze dell’ordine, Prefettura, capitaneria di porto, vigili del fuoco, Croce Rossa, Usmaf e 118 Arnas.

Il test dell’incidente aereo

In particolare, secondo i dati previsti dalla simulazione, l’aereo sarebbe stato un veivolo ATR42, con a bordo 24 persone, di cui 4 membri dell’equipaggio; mentre sono state coinvolte anche cento comparse. Lo scenario ha previsto un incidente aereo in mare per un’avaria al sistema idraulico, a una distanza dalla costa di 1,62 miglia. A bordo 20 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

