Palermo, Schifani: “Orgogliosi di ospitare la 40ª Coppa degli Assi”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – “Dopo il grande successo degli Internazionali di Sicilia, che hanno richiamato un pubblico numeroso e appassionato alla Favorita, Palermo si appresta a vivere un nuovo fine settimana di grande equitazione con la 40esima edizione della Coppa degli Assi”. Lo dice il presidente della Regione, Senato Schifani.

Coppa degli Assi, Schifani: “Orgogliosi”

“È una manifestazione che coniuga storia – aggiunge Schifani” tradizione e spettacolo sportivo di altissimo livello, e che continua a rappresentare un motivo di orgoglio per la nostra Isola. La Regione sostiene con convinzione questo appuntamento internazionale, che porta nella nostra città amazzoni, cavalieri e cavalli provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a promuovere l’immagine della Sicilia come terra capace di accogliere eventi sportivi di prestigio”.

“Domenica – conclude – sarò presente alla finale, a testimonianza dell’importanza che attribuiamo a questa competizione, che da quasi mezzo secolo scrive pagine di storia dell’equitazione internazionale. Invito tutti, famiglie e appassionati, a partecipare numerosi e a condividere insieme la passione e l’emozione di queste giornate”.