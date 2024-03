Palermo, scontro auto-moto allo Zen: un 33enne perde un dito

Il giovane trasportato a Villa Sofia dove è stata necessaria l'amputazione

PALERMO – Un motociclista di 33 anni in sella ad una Bmw R1200 Gs nello scontro a Palermo con un’auto nel quartiere Zen ha perso il pollice della mano destra. I medici dell’ospedale Villa Sofia sono stati costretti ad amputarglielo. L’incidente è avvenuto in via Patti, all’altezza di via Sandro Pertini.

Il giovane si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un automobilista di 69 anni rimasto illeso. Il 33enne, che ha anche riportato diverse fratture alle vertebre e una frattura all’omero, è stato dichiarato guaribile in almeno 40 giorni.