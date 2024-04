Palermo, scontro tra due auto in corso Alberto Amedeo: feriti in ospedale

L'incidente nella notte. Una vettura si è ribaltata diverse volte

PALERMO – Scontro tra due auto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile a Palermo, in corso Alberto Amedeo, a pochissimi passi dal mercato delle pulci. Nell’incidente sono coinvolte due autovetture, una Suzuki Jimny e una BMW Serie 1.

La Suzuki si è ribaltata diverse volte terminando la propria corsa contro un palo, con la vettura che è rimasta sulla fiancata destra.

A riportare le conseguenze peggiori sono due persone che sono state trasferite in ospedale, per fortuna le loro condizioni non sembrano gravi.

Gli agenti della polizia municipale, arrivati sul posto, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.