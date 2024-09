Una 29enne alla guida del mezzo elettrico trasportata a Villa Sofia

PALERMO. Scontro tra una moto e un monopattino in via Ugo La Malfa, a Palermo. Ad avere la peggio una donna che era alla guida del monopattino elettrico. L’incidente si è verificato stamattina, la 29enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Illeso l’uomo che era alla guida della moto di grossa cilindrata entrata in collisione con il mezzo elettrico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione e ad alcune testimonianze raccolte dagli agenti i due mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia e sono entrati in collisione.