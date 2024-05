Palermo, scoperta discoteca abusiva in via Cavour: scatta il sequestro

Era priva di tutte le autorizzazioni e ubicata all'interno di un edificio storico

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale, nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, hanno sequestrato una discoteca non in linea con le prescrizioni del regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento, in un palazzo di civile abitazione in via Cavour. Per il titolare della discoteca, denunciato, ammende per quasi 2.000 euro.

Inoltre, è stato fermato un giovane che era alla guida in evidente stato di ebbrezza, allo stesso è stata ritirata la patente.

I controlli

Gli agenti, intervenuti in via Cavour, hanno notato che era in corso un evento musicale, al quale stavano partecipando circa 500 avventori.

La sala da ballo, interamente all’aperto, per tutto il perimetro prospiciente su via Cavour, era circoscritta e delimitata da un parapetto in vetro non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori.

Il locale, ubicato nell’attico di un edificio storico sottoposto a vincolo monumentale, al controllo degli operatori è risultato privo della licenza del questore, del necessario certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi e del nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della Regione Siciliana.

Sempre ieri sera, nel corso dei controlli, un giovane di 28 anni, T. V. è stato fermato perché guidava in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida.