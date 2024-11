Il rogo al quarto piano di uno stabile di via Giacomo Besio

PALERMO – Scoppia la batteria di una bici elettrica, paura in un appartamento nel quartiere Cruillas di Palermo. La batteria di una bici elettrica parcheggiata su un balcone ha provocato un incendio in un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Giacomo Besio.

Le fiamme, che hanno danneggiano il balcone, il prospetto e parte della cucina e del bagno, sono state spente dai vigili del fuoco, che hanno evitato che l’incendio si propagasse alle altre stanze dell’appartamento.